مدير المرصد السوري:: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل السبت – الأحد وسط غياب كامل لطائرات النظام وروسيا.. بعد أن كانت مقاتلات النظام الحربية ارتكبت يوم أمس 3 مجازر في محافظة إدلب راح ضحيتها 19 مدنيا.. أما اليوم كان هناك خروقات لوقف إطلاق النار باستهداف قوات النظام مناطق في مدينة معرة النعمان وريفها الشرقي.. أيضاً هناك مجموعات جهادية استهدفت أحياء بمدينة حلب بعدة قذائف.. بالتزامن مع ذلك حلقت مروحيات النظام في أجواء ريف حلب الغربي وألقت مناشير ورقية تدعو المدنيين للخروج باتجاه مناطق سيطرة النظام أو باتجاه المعابر التي قامت روسيا بافتتاحها

نحن لا نستطيع القول بأن وقف إطلاق النار صامد لكن دائماً ما تخرج علينا كل من وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع التركية لتتحدث عن وقف إطلاق نار وهذا يؤكد ما قلناه مراراً وتكراراً، بأنه لا قرار سيادي لا لنظام بشار الأسد ولا للمعارضة والفصائل، وإذا ما صمد وقف إطلاق النار فما هو الثمن الذي قدمه أردوغان لبوتين لوقف الأخير العمليات العسكرية في إدلب، في الوقت الذي ترسل القوات الروسية عشرات الآليات باتجاه القامشلي، وروسيا دائماً تقول أنها تستطيع حماية المواطنين.. لكن المضحك بالأمر كيف يخرج المدني من منطقة يعتبرها أمنة نوعاً ما إلى جلاده وقاتله.. هناك مئات إن لم نقل آلاف الحالات الموثقة لاعتقال أجهزة النظام الأمنية لمدنيين حال وصولهم إلى مناطقها قادمين من لبنان والمخيمات ومناطق خارجية أخرى

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