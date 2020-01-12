مدير المرصد السوري:: مجموعات جهادية استهدفت بنحو 19 قذيفة صاروخية أحياء بالقسم الغربي لمدينة حلب.. استشهد على إثرها مدنيين اثنين وأصيب 4 آخرين بجراح.. وأيضاً كان هناك خروقات من قبل قوات النظام باستهداف مدينة معرة النعمان وقرى واقعة بريفها الشرقي.. وتنظيم “أنصار التوحيد” الجهادي استهدف قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام بريف الشمالي الغربي.. أي أن المجموعات الجهادية لا يروق لها أن تهدأ الأمور وتتوقف العملية العسكرية.. على ما يبدو أنها تعتاش على استمرار القتل في تلك المنطقة.. أيضاً هناك مجموعات من قوات النظام لا تريد الهدنة.. وطائرات النظام المروحية ألقت اليوم مناشير ورقية على ريف حلب الغربي تدعو فيها المدنيين للخروج باتجاه مناطق النظام عبر المعابر التي افتتحتها روسيا والبالغ عددها 3.. معبر الحاضر بريف حلب الجنوبي ومعبر أبو الضهور بريف إدلب الشرقي ومعبر الهبيط جنوب إدلب

https://www.facebook.com/watch/?v=1382826768558757