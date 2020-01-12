مدير المرصد السوري:: مجموعات جهادية استهدفت بنحو 19 قذيفة صاروخية أحياء بالقسم الغربي لمدينة حلب.. استشهد على إثرها مدنيين اثنين وأصيب 4 آخرين بجراح

12 يناير,2020
أقل من دقيقة

مدير المرصد السوري:: مجموعات جهادية استهدفت بنحو 19 قذيفة صاروخية أحياء بالقسم الغربي لمدينة حلب.. استشهد على إثرها مدنيين اثنين وأصيب 4 آخرين بجراح.. وأيضاً كان هناك خروقات من قبل قوات النظام باستهداف مدينة معرة النعمان وقرى واقعة بريفها الشرقي.. وتنظيم “أنصار التوحيد” الجهادي استهدف قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام بريف الشمالي الغربي.. أي أن المجموعات الجهادية لا يروق لها أن تهدأ الأمور وتتوقف العملية العسكرية.. على ما يبدو أنها تعتاش على استمرار القتل في تلك المنطقة.. أيضاً هناك مجموعات من قوات النظام لا تريد الهدنة.. وطائرات النظام المروحية ألقت اليوم مناشير ورقية على ريف حلب الغربي تدعو فيها المدنيين للخروج باتجاه مناطق النظام عبر المعابر التي افتتحتها روسيا والبالغ عددها 3.. معبر الحاضر بريف حلب الجنوبي ومعبر أبو الضهور بريف إدلب الشرقي ومعبر الهبيط جنوب إدلب

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1382826768558757

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 يناير,2020

مدير المرصد السوري:: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل السبت – الأحد وسط غياب كامل لطائرات النظام وروسيا

11 يناير,2020

مدير “المرصد السوري”: يبدو أن روسيا أوكلت نظام بشار الأسد لارتكاب المجازر قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

10 يناير,2020

مدير “المرصد السوري”: نريد أن نرى أفعالا لا أن نسمع أقوالا

10 يناير,2020

مدير “المرصد السوري”: المعضلة الكبرى أن روسيا تعلن أن وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم أمس والتزم به الجميع لعدة ساعات.. وبعد ذلك تعاود طائرات النظام الحربية والمروحية قصف مناطق معرة النعمان وريفي حلب وإدلب بنحو 55 ضربة جوية