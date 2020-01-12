3 شهداء و5 جرحى جراء قصف مجموعات جهادية على أحياء في مدينة حلب بنحو 20 قذيفة صاروخية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار سقوط القذائف الصاروخية على أحياء بمدينة حلب، حيث ارتفع إلى 19 على الأقل تعداد القذائف التي أطلقتها مجموعات جهادية على أحياء مساكن السبيل وشارع النيل والشهباء الجديدة والخالدية بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام ما أدى لارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، إذ ارتفع تعداد الشهداء إلى 3 مدنيين، فيما لا يزال عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 5 جرحى بينهم طفلين على الأقل.

وكان المرصد السوري رصد منذ قليل، إلقاء مروحيات تابعة للنظام السوري مناشير ورقية على ريف حلب الغربي جاء فيها: “” أهلنا الكرام في محافظة إدلب والريف الغربي لمحافظة حلب، الجيش العربي السوري حريص على سلامتكم جميعاً، ساعدونا لنتمكن من حمايتكم والحفاظ على حياتكم.

سلامتكم في ترك مناطق المسلحين والتوجه إلى المعابر الروسي التي فتحتها الدولة في الهبيط وأبو الضهور والحاضر، وهي جاهزة لاستقبالكم بدءًا من الساعة 12 من تاريخ 13/1/01/2020، كل متطلبات ضمان كرامتكم ونقلكم إلى مناطق آمنة موجودة عند المعابر بما في ذلك الطبابة ووسائل النقل.

التنظيمات الإرهابية المسلحة تسعى لاتخاذكم دروعاً بشرية تمنع تقدم وحدات الجيش القادمة لإنقاذكم وتطهير مناطقكم من القتلة الإرهابيين، قرار تطهير جميع المناطق من القتلة الإرهابيين لا رجعة عنه، فكونوا مساهمين مع جيشكم في تحقيق الانتصار””