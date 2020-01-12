بعد رفضه دفع فدية مالية.. خلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” يستهدفون منزل مواطن بقنبلة يدوية شرق دير الزور

12 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: ألقى مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” قنبلة يدوية على منزل أحد المواطنين في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد تهديدهم لأحد أفراد العائلة في نوفمبر 2019، بضرورة دفع مبلغ 10000 دولار أمريكي إلا أنه رفض ذلك ليعمدوا إلى استهداف منزله بقنبلة يدوية.

وكان المرصد السوري نشر في العاشر من الشهر الجاري، أن 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” هتفوا “دولة الإسلام باقية”، أثناء تجولهم اليوم على دراجات نارية حاملين رشاشاتهم في شارع العشرين بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 يناير,2020

“قسد” تداهم قرية في ريف دير الزور بحثا عن مطلوبين بعد فوضى واشتباكات أسفرت عن 5 قتلى وجرجى

المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلم "قسد" 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية
12 يناير,2020

“التحالف الدولي” يواصل دعم “قسد”.. أكثر من 50 شاحنة مساعدات لوجستية قادمة من العراق تتجه إلى مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية 

12 يناير,2020

عدسة المرصد السوري ترصد توجه تعزيزات عسكرية روسية من منطقة منبج إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي وسط تحليق لمروحيات روسية في المنطقة

12 يناير,2020

22 شخص قضوا أمس، بينهم 3 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و19 استشهدوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.