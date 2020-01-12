بعد رفضه دفع فدية مالية.. خلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” يستهدفون منزل مواطن بقنبلة يدوية شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: ألقى مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” قنبلة يدوية على منزل أحد المواطنين في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد تهديدهم لأحد أفراد العائلة في نوفمبر 2019، بضرورة دفع مبلغ 10000 دولار أمريكي إلا أنه رفض ذلك ليعمدوا إلى استهداف منزله بقنبلة يدوية.

وكان المرصد السوري نشر في العاشر من الشهر الجاري، أن 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” هتفوا “دولة الإسلام باقية”، أثناء تجولهم اليوم على دراجات نارية حاملين رشاشاتهم في شارع العشرين بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.