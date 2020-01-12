مسلحوا الفصائل الموالية لأنقرة يواصلون قطع أشجار المواطنين في عفرين وبيعها كحطب للتدفئة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مواصلة الفصائل الموالية لتركيا بقطع أشجار المدنيين في مناطق متفرقة من عفرين، حيث عمد عناصر من أحد فصائل “غصن الزيتون” إلى قطع أكثر من 2000 شجرة في محيط قرية ترندة التابعة لمركز مدينة عفرين، وفي سياق متصل أقدم مسلحوا “الجبهة الشامية” المدعومة تركياً على قطع أكثر من 40 طناً من الأشجار العائدة ملكيتها للمواطنين في جبل “قشر” قرب ناحية معبطلي في ريف عفرين، حيث تقوم الفصائل ببيع الأشجار كـ “حطب للتدفئة” في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه رصد عملية سلب طالت مواطنين قرب بلدة راجو في ريف مدينة عفرين. وبحسب التفاصيل التي حصل عليها “المرصد السوري”، فقد أقدمت مجموعة مسلحة من خمسة أشخاص يستقلون سيارة “جيب” أمس، على قطع الطريق الواصل لناحية راجو عبر القرى الجبلية أمام المواطنين، ومن ثم سلب سيارتين في الموقع الكائن بالقرب من وادي قرية قاسم التابعة لناحية راجو بعد تقييد أصحابها وتهديدهم بالقتل، ومن ثم اتجهوا بالسيارتين نحو بلدة راجو.