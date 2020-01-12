طائرات مسيرة تركية تستهدف مقر سابق لقسد غربي منطقة القحطانية

12 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرات تركية مسيرة مقر سابق لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الواقعة بين القحطانية وقرية دوكر غربها، ما أدى لسقوط جرحى، وكان المرصد السوري رصد في التاسع من الشهر الجاري استهداف طائرات تركية مسيرة لحاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لإصابة عنصر واحد على الأقل، وأكدت مصادر المرصد السوري أن الاستهداف جرى على مرأى القوات الروسية المتواجدة على بعد نحو 200 متر من المكان المستهدف.

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