قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” عبر قصف متجدد يستهدف معرة النعمان وريفها

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” عبر تجدد قصفها الصاروخي على مدينة معرة النعمان وقرى واقعة بريفها عصر اليوم اليوم الأحد، دون أنباء عن إصابات إلى الآن، ورصد المرصد السوري قبل ساعات، استمرار سقوط القذائف الصاروخية على أحياء بمدينة حلب، حيث ارتفع إلى 19 على الأقل تعداد القذائف التي أطلقتها مجموعات جهادية على أحياء مساكن السبيل وشارع النيل والشهباء الجديدة والخالدية بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام ما أدى لارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، إذ ارتفع تعداد الشهداء إلى 3 مدنيين، فيما لا يزال عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 5 جرحى بينهم طفلين على الأقل.