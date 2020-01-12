22 شخص قضوا أمس، بينهم 3 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و19 استشهدوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية.

ارتفع إلى 19 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس السبت إلى قافلة شهداء الثورة السورية

12 يناير,2020
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ففي محافظة إدلب استشهد 19 مواطن، هم 8 بينهم طفل جراء قصف طيران النظام الحربي على مدينة إدلب، و7 بينهم 3 أطفال و4 مواطنات، نتيجة الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام الحربية على سوق شعبي في مدينة بنش، و4 بينهم طفل وطفلة جراء غارات جوية لطائرات النظام الحربية على بلدة النيرب قرب مدينة إدلب.

فيما قتل عنصرين من قوات النظام جراء قصف بصاروخ موجه من قبل فصائل معارضة استهدف إحدى نقاطهم على محور الصراف في جبل التركمان شمال اللاذقية.

كما قتل عنصر من قوات النظام بانفجار لغم على محور الحويجة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، أثناء محاولة تسلل مجموعة عناصر من قوات النظام إلى النقاط الأمامية للفصائل.

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