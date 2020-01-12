المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل تابعة لاردوغان يقدمون على عمليات سلب لأهالي عفرين

ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي ينتهجها الاحتلال التركي في عفرين، أقدمت فصائل إرهابية تابعة للاحتلال على عمليات سلب طالت مواطنين قرب بلدة راجو في ريف عفرين المحتلة, وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مجموعة مسلحة، أقدمت على قطع الطريق الواصل لناحية راجو عبر القرى الجبلية أمام المواطنين، قاموا بسلب سيارتين في الموقع الكائن بالقرب من وادي قرية قاسم بعد تقييد أصحابها وتهديدهم بالقتل, وفي يوم الجمعة الفائت، أشار المرصد، أن مسلحين تابعين لفصيل ما يسمى بسليمان شاه المعروف باسم “العمشات” أقدموا على اختطاف ثمانية مدنيين بينهم مواطنة وطفلها من قرية أنقلة التابعة لناحية شيه في ريف مدينة عفرين, وبحسب المرصد السوري جرت عملية الاختطاف ليلاً دون سابق إنذار أو تهم موجهة لهم، وذلك بعد مداهمة منازلهم في القرية ومن ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

المصدر:راديو صوت الحياة