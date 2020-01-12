المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 17 شخصًا على الأقل في قصف للنظام السوري على إدلب

12 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب
المرصد السوري لحقوق الانسان : طائرات النظام ترتكب مجزرة جديدة في استهداف لسوق شعبي بشرق ادلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب للحرب في بريطانيا، قال إن 18 مدنياً قتلوا بينهم ستة أطفال.

وفر مئات الآلاف من الأشخاص في محافظة إدلب من الهجمات في الأسابيع الأخيرة، متجهين نحو الحدود التركية حيث قصفت الطائرات الروسية والمدفعية السورية البلدات والقرى في هجوم متجدد شن الشهر الماضي ضد المعارضة المدعومة من تركيا والتي تُقاتل للإطاحة بالأسد.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إن الهجمات الجوية والبرية ستتوقف في منتصف الليل في الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) بموجب وقف إطلاق النار الذي تسعى أنقرة لعدة أسابيع.

المصدر:تركيا الان

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