المرصد السوري لحقوق الانسان:تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية و”قسد” في محيط حقل غاز “كونيكو”

12 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية و”قسد” في محيط حقل غاز “كونيكو”
المرصد السوري لحقوق الانسان:تدريبات مشتركة بين القوات الأمريكية و”قسد” في محيط حقل غاز “كونيكو”

 أجرت القوات الأمريكية تدريبات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في محيط حقل غاز “كونيكو”
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، أن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في حقل غاز “كونيكو” في بادية خشام، حيث أطلقت القوات الأمريكية قنابل مضيئة في محيط الحقل.
وكانت القوات الأمريكية قد استنفرت قواتها في محيط حقل كونيكو الأسبوع الماضي، بالتزامن مع توتر الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.

المصدر:اوغاريت بوست

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