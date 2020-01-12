المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 مدنيين بقصف مدفعي على مدينة حلب

12 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 مدنيين بقصف مدفعي على مدينة حلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 مدنيين بقصف مدفعي على مدينة حلب
قبيل بدء الحملة العسكرية التي تحدثت عنها القيادات العسكرية السورية، على قرى وبلدات ريف حلب الغربي، فقد ثلاثة مدنيين حياتهم جراء قصف مدفعي نفذته جماعات “جهادية” على مدينة حلب ظهر اليوم الأحد.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مروحيات تابعة للقوات السورية ألقت مناشير ورقية على ريف حلب الغربي كُتب فيها: “أهلنا الكرام في محافظة إدلب والريف الغربي لمحافظة حلب، الجيش العربي السوري حريص على سلامتكم جميعاً، ساعدونا لنتمكن من حمايتكم والحفاظ على حياتكم”.
المصدر:موقع الحل السوري
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