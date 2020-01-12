المرصد السوري لحقوق الانسان:إغراءات تركية للسوريين للقتال فى ليبيا

أوضح مرصد حقوق الإنسان السوري المتمركز في لندن، أن المقاتلين السوريين الذين تلقوا تدريبًا على يد تركيا، توجهوا فعليا للقتال في ليبيا مقابل الحصول على رواتب، وذلك عقب إعلان البرلمان التركي التصديق على تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال المرصد السوري إن 6 مسلحين سوريين قتلوا في ليبيا، بينهم 3 عناصر من لواء المعتصم و3 عناصر من السلطان مراد، فضلا عن مقتل عضو من فرقة المعتصم الموالية لتركيا، ووصلت جثثهم إلى سوريا.

مع تصاعد الأزمة الليبية بسبب إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التدخل في ليبيا وإرسال قوات عسكرية، بموجب الاتفاق الموقع مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، أجرى قادة أوروبيون اتصالات مكثفة من أجل احتواء الوضع في ليبيا، دفعت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس السبت لإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من من اليوم الأحد.

المصدر:الشورى للصحافة والطباعة والنشر