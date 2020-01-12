المرصد السوري لحقوق الانسان:انشقاقات في لواء القدس بدير الزور، والحرس الثوري يرد بكتاب عن سليماني

في تطورات متلاحقة بالمشهدين السياسي والعسكري في سوريا في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والذي كان على صلة وثيقة بقادة الاستخبارات التركية خاصة فيما يتعلق باستهداف المقاتلين الأكراد، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 20 مقاتلا من العناصر السورية الموالية لإيران انشقوا عن “لواء القدس”، وهم من أبناء مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور السورية، بسبب الزجّ بهم في منطقة البادية التي تتعرض لهجمات متكررة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وخوفا من احتمالات استهداف الولايات المتحدة لهم.

وفي السياق وردّا على تناقص شعبية الميليشيات الإيرانية في المنطقة، والانشقاقات التي حصلت في صفوف الميليشيات الموالية لإيران، وزع الحرس الثوري الإيراني كتابا يلمع صورة قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع، حيث تم توزيعه على عناصرها المحليين بمدينة الميادين.

وأفادت مصادر بأن الكتاب يتضمن حياة سليماني والمناصب التي تولاها منذ انضمامه إلى الحرس الثوري الإيراني، وصولا إلى قيادته فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمليشيات الموالية لإيران المنتشرة في عدد من الدول، كما تضمن الكتاب خطبا وأقوالا لـِ سليماني.

المصدر:احوال تركية