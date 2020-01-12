المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات القتلى والجرحى بقصف للجيش السوري على إدلب وريفها

سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف صاروخي طال مدينة إدلب وريفها، اليوم السبت، قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل سبعة مدنيين في قصف طاول مدينة إدلب، مركز المحافظة، فضلاً عن سبعة آخرين في غارات استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة «بنش» في ريف إدلب الشمالي الشرقي وأربعة آخرين في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «هذه المناطق كانت بعيدة من القصف خلال العملية الأخيرة» للجيش السوري التي تركزت على ريف إدلب الجنوبي وتحديداً محيط مدينة معرة النعمان.

وتتعرض محافظة إدلب منذ منتصف ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي، حيث حقق الجيش تقدماً بسيطرته على عشرات القرى والبلدات.

ودفع التصعيد الأخير، وفق الأمم المتحدة، بأكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي إلى مناطق أكثر أمناً في شمال المحافظة.

المصدر:الاتحاد الاماراتية