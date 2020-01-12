المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال 30 عنصر من قوات النظام السوري في درعا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس السبت، توتراً أمنياً في محافظة درعا إذ هاجم مسلحون من الأهالي حاجزاً عسكرياً لقوات النظام في بلدة الكرك الشرقي واعتقلوا 8 عناصر وصادروا أسلحتهم وعتادهم، بهدف إجبار قوات النظام على التفاوض مع الأهالي للإفراج عن المعتقلين في البلدة

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أهالي بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي اعتقلوا نحو 20 عنصراً من قوات النظام المتواجدين في البلدة واستولوا على أسلحتهم، رداً على اعتقال أحد أبناء البلدة أول أمس الجمعة في بلدة المسيفرة. وقال قيادي في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر التابع للمعارضة السورية: احتجز أهالي بلدة ناحته في ريف درعا الشرقي مساء أمس، 20 عنصراً من المخابرات الجوية التابعة للقوات الحكومية السورية ومصادرة أسلحتهم الفردية

المصدر:موقع نبض