“التحالف الدولي” يواصل دعم “قسد”.. أكثر من 50 شاحنة مساعدات لوجستية قادمة من العراق تتجه إلى مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية 

12 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلم "قسد" 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول قافلة مساعدات لوجستية لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق في طريقها إلى قواعد “التحالف الدولي” في مناطق نفوذ “قسد” ضمن محافظتي الحسكة ودير الزور. وتتألف القافلة مما يزيد عن 50 شاحنة، من بينها عربات دفع رباعي وصهاريج.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 يناير/ كانون الثاني، دخول قافلة مساعدات لوجستية وعسكرية لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، وتألفت تلك القافلة مما يزيد على 60 شاحنة وحاملة، تحمل مدرعات وعربات دفع رباعي وصهاريج ومولدات كهربائية، وتوجهت إلى الحسكة ودير الزور حيث آبار النفط، دعما لقوات سوريا الديمقراطية هناك.

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