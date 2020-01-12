“قسد” تداهم قرية في ريف دير الزور بحثا عن مطلوبين بعد فوضى واشتباكات أسفرت عن 5 قتلى وجرجى

12 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، مظاهرة لأهالي قرية الكبر بريف دير الزور احتجاجا على الإهانات بحق الأهالي والسرقات التي طالت منازلهم ليلة أمس أثناء مداهمة القرية بحثاً عن مطلوبين لها، حيث اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 4 شبان.
وجرى تبادل لإطلاق نار بين عناصر “قسد” والأهالي أثناء المظاهرة، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 4 آخرين وإصابة عنصر من قوات “قسد”، ليتوجه الأهالي بعدها إلى مقرات “قسد” وحرق  مقر قوات الدفاع الذاتي بعد أن فر العناصر منها.
وفي سياق ذلك، نفذت قوات HAT التابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملة كبيرة على القرية، حيث تمركزت على أطراف ومداخل القرية. وأثناء تشييع الأهالي جثمان القتيل، توجه الأهالي إلى عناصر “قسد” وجرى تبادل لإطلاق النار أصيب على أثره شاب، فيما شنت “قسد” حملة مداهمات واعتقالات واسعة في القرية.

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