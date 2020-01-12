المرصد السوري لحقوق الانسان: ارتفاع قتلى السوريين المواليين لتركيا قرب طرابلس

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الأحد، عن مقتل 3 مقاتلين سوريين تابعين لتركيا ضمن المعارك الدائرة في ليبيا، كاشفا في الوقت ذاته عن عمليات إعدام ميدانية تنفذها هذه الفصائل قرب طرابلس.

وقال عبد الرحمن، في تصريح صحفي إن المعارك لاتزال دائرة قرب طرابلس وتحصد أرواح المزيد من المرتزقة الموالين للحكومة التركية، والذين جرى نقلهم إلى هناك مقابل إغراءات مادية ضخمة، مشيرا الى أن القتلى الثلاثة كانوا ينتمون إلى “لواء صقور الشمال” أحد الفصائل العاملة ضمن عملية “درع الفرات” الموالية لتركيا.

وأكد عبد الرحمن أن العدد أرتفع بذلك، إلى 11 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال، مشددا على أن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب طرابلس”، بحسب تعبيره.

المصدر:قناة ليبيا 24