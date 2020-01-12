المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا إلى أكثر من  1250

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا إلى أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 مقاتل في الدفعة الأولى لـ”فيلق الشام” مؤكدا أن 2000 مقاتل آخرين يستعدون للانتقال إلى ليبيا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن المرصد علم”أن نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا ليل الثلاثاء إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق المدعومة من جانب تركيا”.وأضاف أن المصادر أكدت “أن المقاتلين جميعا من فصيل فيلق الشام وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من “فيلق الشام بعد عدة أيام إلى ليبيا”.

عمليات نقل الارهابيين والمرتزقة أكدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في موسكو اليوم،حيث قال أن عملية نقل الكثير من الارهابيين من ريف إدلب إلى ليبيا “أمر بالغ الخطورة” وقال:”حسب المعلومات التي تتوافر لدينا هناك عدد كبير من المسلحين الذين تم نقلهم إلى ليبيا من منطقة خفض التصعيد في إدلب.. هذه العملية خطيرة جدا”.

المصدر:بوابة افريقيا