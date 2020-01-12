المرصد السوري لحقوق الانسان:18 قتيلاً في قصف جوي على إدلب .. والنظام يعزز قواته في حلب

نفذت طائرات النظام السوري، غارات جوية بصواريخ عدة، استهدفت سوقاً شعبياً في مدينة بنش شرق محافظة إدلب، ما تسبب بسقوط 18 قتيلاً وعدد من الجرحى.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل أربعة سوريين من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، وإصابة نحو ثمانية آخرين، جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام السوري، ليل أول من أمس، استهدفت بلدة النيرب قرب إدلب.

وذكر أن طائرات النظام نفذت غارات جوية على محيط المركز الثقافي وسط مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عشرة آخرين.

وأفاد بأن قوات النظام قامت بخروقات متكررة خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب، والذي اتفقت عليه روسيا وتركيا.

وأضاف إن حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة في المجمل، إلا أن “قوات النظام عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة و كفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب، وذلك بشكل متقطع”.

وجاء ذلك بعد إعلان النظام تجهيز ثلاثة معابر لخروج المدنيين من إدلب نحو مناطق سيطرتها، وتوزعت الممرات على مدينة الهبيط جنوب إدلب، وأبو الظهور شرق إدلب، والحاضر في ريف حلب الجنوبي، مشيراً إلى أن العمل في المعابر سيبدأ اعتباراً من ظهر اليوم الاثنين.

وذكر أن المعابر مزودة بطواقم طبية لتقديم المساعدة للمرضى، إضافة إلى مراكز لتوزيع مياه الشرب ومحطة لتأمين مركبات النقل الى مختلف المناطق السورية.

المصدر:جريدة السياسة الكويتية