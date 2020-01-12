تزامنا مع وقف إطلاق النار.. هدوء حذر يسود منطقة “خفض التصعيد”.. وقذائف مدفعية على ريف إدلب

يتواصل الهدوء الحذر في قطاعات “خفض التصعيد” الأربعة، منذ ساعات، فيما يتخلل هذا الهدوء قذائف مدفعية تطلقها قوات النظام بين الفينة والأخرى على مناطق سيطرة الفصائل في ريف إدلب، إذ رصد “المرصد السوري” قصفا مدفعيا طال كل من بلدة تلمنس ومعرشورين وحيش بريف معرة النعمان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان “المرصد السوري” رصد، ظهر اليوم، إطلاق المجموعات الجهادية 19 قذيفة مدفعية على أحياء مساكن السبيل وشارع النيل والشهباء الجديدة والخالدية بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أدى لارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، إذ ارتفع تعداد الشهداء إلى 3 مدنيين، فيما لا يزال عدد الذين قتلوا مرشحا للارتفاع لوجود 5 جرحى بينهم طفلين على الأقل.

كما ألقت مروحيات تابعة للنظام السوري منشورات ورقية على ريف حلب الغربي، تدعو المواطنين إلى التوجه للمعابر التي افتتحتها قوات النظام والروس في الهبيط وأبو الضهور والحاضر.