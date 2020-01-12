المرصد السوري لحقوق الانسان:خروقات متكررة لقوات الأسد خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب

12 يناير,2020
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خروقات متكررة لقوات الأسد خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب
خروقات متكررة لقوات الأسد خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة في المجمل، إلا أن قوات النظام السوري عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة وكفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب، وذلك بشكل متقطع بعد منتصف الليل وصباح اليوم.

يأتي هذا بعد إعلان قوات النظام تجهيز ثلاثة معابر لخروج المدنيين من إدلب نحو مناطق سيطرتها، وتوزعت الممرات على مدينة الهبيط جنوب إدلب، وأبو الظهور شرق إدلب، والحاضر في ريف حلب الجنوبي.

المصدر:الجزيرة الان

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