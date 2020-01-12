خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تستهدف منزلا لمواطن رفض دفع مبلغا ماليا لهم باستخدام قنبلة صوتية

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار، مساء اليوم في مدينة البصيرة، نتيجة قنبلة صوتية ألقاها مجهولون على منزل مواطن رفض دفع مبلغًا لعناصر مجهولين هددوه عدة مرات.

وكان مجهولون ألقوا عبوة ناسفة داخل منزله واستهدفوا المنزل بالرصاص قبل ما يزيد على شهرين. ورصد “المرصد السوري” آنذاك، إلقاء مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” قنبلة يدوية على منزل أحد المواطنين في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، بعد تهديدهم لأحد أفراد العائلة في نوفمبر 2019، بضرورة دفع مبلغ 10000 دولار أمريكي إلا أنه رفض ذلك ليعمدوا إلى استهداف منزله بقنبلة يدوية.