المرصد السوري لحقوق الانسان:18 قتيلاً في محافظة إدلب قبيل إنطلاق الهدنة

قتل 18 شخصاً على الأقل وجرح العشرات بغارات جويّة من قبل قوات النظام يوم أمس السبت على محافظة إدلب إذ قامت طائرت النّظام السّوري بقصف جوي على المحافظة مخلفين عدة المجازر بحق المدنيين.

ووثّق المرصد السّوري لحقوق الإنسان مقتل أربعة سوريين من العائلة ذاتها ومن بينهم طفلان وأصيب ثمانية أشخاص أخرين في غارات جويّة استهدفت بلدة “النيرب ” بالقرب من مدينة إدلب .

وكما قُتل شخصان وأصيب عشرة آخرون في غارات النظام على “محيط المركز الثقافي” وسط مدينة إدلب .

في حين أعلنت وزارة الدّفاع التّركيّة يوم الجمعة عن الإتفاق مع روسيا على وقف إطلاق النّار في منطقة خفض التصعيد في إدلب إعتباراً من منتصف ليل ” 12 يناير كانون الثاني الجاري “.

وكان الجيش الروسي أعلن دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الخميس 9 يناير في المحافظة، بناءً على اتفاق روسي- تركي

المصدر:ليفانت نيوز