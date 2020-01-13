خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تتسلل إلى ريف البوكمال.. وتقصف مواقع الميليشيات الموالية لإيران

13 يناير,2020
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دبابة تابعة للجيش السوري - صورة من أرشيف رويترز.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تسلل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر البادية واستهداف مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في قرية العباس بريف مدينة البوكمال بقذائف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وفي سياق ذلك، سمع دوي انفجارين متتاليين، أمس، في قرية الرمادي الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، ولم ترد معلومات إضافية عن ذلك.
ورصد “المرصد السوري” استهدافات عدة منذ بداية العام الجاري من طائرات مسيرة مجهولة، حيث قصفت الطائرات المجهولة في 10 يناير/كانون الثاني، مستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة البوكمال عند الحدود السورية – العراقية، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص من جنسيات غير سورية.
كان “المرصد السوري” رصد تغيير الميليشيات الموالية لإيران مواقعها مع نقل أسلحتها الثقيلة إلى ضفاف نهر الفرات والبساتين، لإخفائها وتمويهها تفاديا لضربات أمريكية متوقعة.

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