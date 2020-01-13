استمرارًا للانفلات الأمني في درعا.. استهداف حاجز لقوات النظام وتفجير عبوات ناسفة في عدة مناطق

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد العاملين مع ميليشيا “حزب الله” اللبناني، ما تسبب في إصابة مدني كان داخل السيارة، إضافة إلى أضرار مادية.

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة في مكتب بمدينة طفس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما استهدف مسلحون مجهولون حاجزا لقوات النظام في المنطقة الواقعة بين مدينة الحراك وبلدة الصورة، دون أن ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 253، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 171، وهم: 28 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 91 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.