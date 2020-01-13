مع انتهاء اليوم الأول من تطبيق وقف إطلاق النار..  أكثر من 170 ضربة برية تستهدف 19 نقطة ضمن منطقة “خفض التصعيد”.. وضحايا في قصف الفصائل الجهادية لأحياء حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر في عموم مناطق “خفض التصعيد”، رغم خروقات متعمدة من قبل قوات النظام والفصائل الجهادية خلال اليوم الأول من تطبيق وقف إطلاق النار.

وعلى مدار اليوم، رصد “المرصد السوري” قصف قوات النظام كل من مدينة معرة النعمان ومعصران والدير الشرقي والدير الغربي وومعرشورين وكفرباسين وتلمنس والحامدية وتقانة وبعربو وحنتوتين والركايا ومعرشمشة وبابيلا وحيش بريف إدلب، وبلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، والحويجة والعنكاوي وجب سليمان بريف حماة الشمالي، ليرتفع عدد الضربات البرية التي نفذتها قوات النظام إلى أكثر من 170 قذيفة وصاروخ.

وكان “المرصد السوري” رصد، ظهر اليوم، إطلاق المجموعات الجهادية 19 قذيفة مدفعية على أحياء مساكن السبيل وشارع النيل والشهباء الجديدة والخالدية بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أدى لارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، إذ ارتفع تعداد الشهداء إلى 3 مدنيين، فيما لا يزال عدد الذين قتلوا مرشحا للارتفاع لوجود 5 جرحى بينهم طفلين على الأقل.

كما ألقت مروحيات تابعة للنظام السوري منشورات ورقية على ريف حلب الغربي، تدعو المواطنين إلى التوجه للمعابر التي افتتحتها قوات النظام والروس في الهبيط وأبو الضهور والحاضر.