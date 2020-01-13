للمرة الأولى منذ بدء “وقف إطلاق النار الجديد”.. اشتباكات بين قوات النظام ومجموعات جهادية في ريفي اللاذقية وإدلب

13 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات جرت فجر اليوم الاثنين، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى على محور تلة نوارة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، كما دارت اشتباكات بين مجموعة من قوات النظام ومجموعة من هيئة تحرير الشام في محور جرجناز بريف إدلب الشرقي بعد تسلل لعناصر من تحرير الشام على المنطقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وذلك في أول خرق لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” من حيث الاشتباكات.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس أكثر من 170 قذيفة صاروخية ومدفعية أطلقتها قوات النظام على أماكن في مدينة معرة النعمان ومعصران والدير الشرقي والدير الغربي وومعرشورين وكفرباسين وتلمنس والحامدية وتقانة وبعربو وحنتوتين والركايا ومعرشمشة وبابيلا وحيش بريف إدلب، وبلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، والحويجة والعنكاوي وجب سليمان بريف حماة الشمالي.

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