لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. رتل عسكري تابع للروس وقوات النظام يتجه من القامشلي نحو ريف رأس العين (سري كانييه)

13 يناير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلاً عسكرياً تابع لقوات النظام والقوات الروسية، انطلقت صباح اليوم الاثنين من مدينة القامشلي مروراً بالدرباسية وسلكت طريق ريف مدينة رأس العين (سري كانييه)، ويتألف الرتل من ما لا يقل عن 12 مدرعة وزيل عسكري، كما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب توجه الرتل، في الوقت الذي تشهد المنطقة هناك تحركات للقوات التركية والفصائل الموالية لها، ويأتي توالي الأحداث في منطقة شمال شرق سوريا بالتزامن مع وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس مرور رتل عسكري روسي من مدينة الدرباسية قادماً من منطقة أبو رأسين، ومتجهاً إلى مدينة القامشلي، حيث يتألف الرتل من نحو 25 آلية ما بين عربة عسكرية وصهاريج وعربات أخرى، وقالت مصادر المرصد السوري أن عملية توجه الرتل هي استكمالاً للرتل الروسي الذي توجه أمس إلى القامشلي، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن عربتين تابعة للشرطة الروسية تتجول برفقة عربات من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في ريفي الدرباسية الغربي والجنوبي الغربي.

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