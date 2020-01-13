محاولة اغتيال جديدة تشهدها محافظة درعا.. ووقفة احتجاجية مرتقبة في المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولة اغتيال جديدة ضمن ريف مدينة درعا، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى محاولة اغتيال رجلين اثنين متعاونين مع أجهزة النظام الأمنية في بلدة الغارية الشرقية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن الرجلين تعرضا سابقاً لمحاولتي اغتيال باءت بالفشل، على صعيد آخر من المرتقب خروج أهالي مدينة درعا بوقفة احتجاجية خلال اليوم الاثنين عند ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في أقبية النظام الأمنية والكشف عن مصيرهم.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 254، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 171، وهم: 28 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 91 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.