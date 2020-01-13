بالتزامن مع تحليق لطائرات روسية في سماء المنطقة.. قوات النظام تخرق وقف إطلاق النار مجدداً وتستهدف معرة النعمان وريفها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، في حين جددت قوات النظام خرقها لوقف لإطلاق النار عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية مناطق في مدينة معرة النعمان وبلدة تلمنس وقرية الدير الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر منذ قليل، أنه رصد اشتباكات جرت فجر اليوم الاثنين، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى على محور تلة نوارة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، كما دارت اشتباكات بين مجموعة من قوات النظام ومجموعة من هيئة تحرير الشام في محور جرجناز بريف إدلب الشرقي بعد تسلل لعناصر من تحرير الشام على المنطقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وذلك في أول خرق لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” من حيث الاشتباكات.