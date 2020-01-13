دورية روسية – تركية مشتركة تجوب قرى غرب مدينة عين العرب (كوباني) وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة

13 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة في قرى واقعة بريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في سماء المنطقة، حيث ستجوب الدورية المشتركة قرى شمة، جارقلي، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك، تل شعير، وقالت مصادر المرصد السوري أن أهالي قرية جارقلي خرجوا إلى طريق مرور الدورية لاستقبالها بالحجارة والخضار الفاسد كتعبير منهم عن استياءهم من الوجود التركي في مناطقهم، فيما تعد هذه الدورية الـ 21 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

فيما كان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري،  دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها في ريف مدينة الدرباسية الغربي، بين القوات التركية – الروسية حيث انطلقت صباح اليوم الاثنين من منطقة شيريك عند الشريط الحدودي، وجابت قرى سلام عليك وعطيشان وكركند وتعلك وقيروان وظهر العرب والكسرة قبل أن تعود إلى شيريك مجدداً، وضمت الدورية 4 عربات روسية و3 تركية، وقالت مصادر المرصد السوري، أن الدورية المشتركة عبرت من حاجز ضهر العرب الذي يتبع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

13 يناير,2020

بالتزامن مع وقف إطلاق النار بمنطقة “خفض التصعيد”.. القوات الروسية تواصل تحركاتها المبهمة إلى الآن ضمن منطقة شمال شرق سوريا

13 يناير,2020

أول شهيد مدني على يد قوات النظام منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الجديد… ولا صحة لخروج أي مدني من مناطق نفوذ الفصائل والجهاديين

Turkey-backed Syrian fighters patrol on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
13 يناير,2020

بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”.. فصيل موالي لتركيا يعتقل 10 مواطنين من أهالي معبطلي بريف عفرين بينهم 3 نساء

13 يناير,2020

بالتزامن مع تحليق لطائرات روسية في سماء المنطقة.. قوات النظام تخرق وقف إطلاق النار مجدداً وتستهدف معرة النعمان وريفها