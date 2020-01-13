دورية روسية – تركية مشتركة تجوب قرى غرب مدينة عين العرب (كوباني) وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة في قرى واقعة بريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في سماء المنطقة، حيث ستجوب الدورية المشتركة قرى شمة، جارقلي، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك، تل شعير، وقالت مصادر المرصد السوري أن أهالي قرية جارقلي خرجوا إلى طريق مرور الدورية لاستقبالها بالحجارة والخضار الفاسد كتعبير منهم عن استياءهم من الوجود التركي في مناطقهم، فيما تعد هذه الدورية الـ 21 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

فيما كان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها في ريف مدينة الدرباسية الغربي، بين القوات التركية – الروسية حيث انطلقت صباح اليوم الاثنين من منطقة شيريك عند الشريط الحدودي، وجابت قرى سلام عليك وعطيشان وكركند وتعلك وقيروان وظهر العرب والكسرة قبل أن تعود إلى شيريك مجدداً، وضمت الدورية 4 عربات روسية و3 تركية، وقالت مصادر المرصد السوري، أن الدورية المشتركة عبرت من حاجز ضهر العرب الذي يتبع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”