بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”.. فصيل موالي لتركيا يعتقل 10 مواطنين من أهالي معبطلي بريف عفرين بينهم 3 نساء

13 يناير,2020
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Turkey-backed Syrian fighters patrol on November 19, 2018 in the northwestern Syrian city of Afrin. - Clashes on Sunday between Turkish-backed rebel factions vying for influence in the northern Syrian town of Afrin left 25 fighters dead, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تواصل الفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بحق من تبقى من أهالي عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، من اعتقالات وخطف بشكل شبه يومي يكون هدفها في غالب الأحيان ابتزاز ذوي المختطفين والمعتقلين لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، فيما يعود الدافع الرئيسي إلى السياسة الممنهجة لدفع من تبقى من الأهالي للخروج من مناطقهم، وفي سياق ذلك، أبلغت مصادر أهلية المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصيل “محمد الفاتح” أقدم على تنفيذ حملة دهم لمنازل المدنيين في قرية “كوركان” التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، واعتقل نحو 10 مواطنين بينهم 3 نساء بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على منطقة عفرين وريفها شمال غرب حلب.

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