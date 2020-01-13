المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري لروسيا وقوات النظام السوري يتوجه لرأس العين

13 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري لروسيا وقوات النظام السوري يتوجه لرأس العين
المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري لروسيا وقوات النظام السوري يتوجه لرأس العين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلاً عسكرياً تابع لقوات النظام السوري والقوات الروسية، اتجه إلى مدينة رأس العين المحتلة شمال شرقي سوريا, وقال المرصد إن الرتل انطلق صباح الإثنين من مدينة القامشلي مروراً بالدرباسية وسلك طريق ريف مدينة رأس العين, ويتألف الرتل بحسب المصدر من 12 مدرعة وزيلاً عسكرياً على الأقل، فيما لم يعرف بعد أسباب توجه الرتل إلى تلك المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له.

المصدر:راديو صوت الحياة

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