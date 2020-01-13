المرصد السوري لحقوق الانسان:الهدوء الحذر مستمر في عموم مناطق “خفض التصعيد”، رغم خروقات متعمدة من قبل القوات الحكومية والمعارضة خلال اليوم الأول من تطبيق وقف إطلاق النار.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الهدوء الحذر مستمر في عموم مناطق “خفض التصعيد”، رغم خروقات متعمدة من قبل القوات الحكومية والمعارضة خلال اليوم الأول من تطبيق وقف إطلاق النار.

وبحسب المرصد فإن القوات الحكومية قصفت كل من مدينة معرة النعمان ومعصران والدير الشرقي والدير الغربي وومعرشورين وكفرباسين وتلمنس والحامدية وتقانة وبعربو وحنتوتين والركايا ومعرشمشة وبابيلا وحيش بريف إدلب، وبلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، والحويجة والعنكاوي وجب سليمان بريف حماة الشمالي، بنحو 170 قذيفة صاروخية ومدفعية.

كما أقدمت قوات المعارضة على إطلاق 19 قذيفة مدفعية على أحياء مساكن السبيل وشارع النيل والشهباء الجديدة والخالدية بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، ما أدى لارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 3 مدنيين، فيما لا يزال الضحايا مرشحاً للارتفاع لوجود 5 جرحى بينهم طفلين على الأقل.

المصدر:اوغاريت بوست