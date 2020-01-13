المرصد السوري لحقوق الانسان : داعش قصف فصائل موالية لإيران على الحدود العراقية السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ان خلايا تنظيم الإرهابي، تسللت عبر البادية واستهداف مواقع لقوات النظام والمجاميع المسلحة الموالية لإيران في قرية العباس بريف مدينة البوكمال بقذائف الهاون.

وذكر المرصد انه “وثق استهدافات عدة منذ بداية العام الجاري من طائرات مسيرة مجهولة، حيث قصفت الطائرات المجهولة في 10 كانون الثاني، مستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص من جنسيات غير سورية”.