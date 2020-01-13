المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل التابعة لتركيا تواصل قطع الأشجار في عفرين وبيعها كحطب للتدفئة

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد مواصلة الفصائل المتطرفة الموالية لتركيا بقطع أشجار المدنيين في مناطق متفرقة من عفرين المحتلة.

وقال إن مسلّحين من فصيل موالٍ لتركيا عمدوا إلى قطع أكثر من 2000 شجرة في محيط قرية ترندة التابعة لمركز مدينة عفرين.

وفي سياق متصل، أكد المرصد أن مسلّحي “الجبهة الشامية” قطعوا أكثر من 40 طناً من الأشجار العائدة ملكيتها للمواطنين في جبل “قشر” قرب ناحية معبطلي في ريف عفرين.

وتقوم هذه الفصائل ببيع الأشجار كـ “حطب للتدفئة” في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

المصدر:ادار برس