المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل التابعة لتركيا تواصل قطع الأشجار في عفرين وبيعها كحطب للتدفئة

13 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل التابعة لتركيا تواصل قطع الأشجار في عفرين وبيعها كحطب للتدفئة
المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل التابعة لتركيا تواصل قطع الأشجار في عفرين وبيعها كحطب للتدفئة

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد مواصلة الفصائل المتطرفة الموالية لتركيا بقطع أشجار المدنيين في مناطق متفرقة من عفرين المحتلة.

وقال إن مسلّحين من فصيل موالٍ لتركيا عمدوا إلى قطع أكثر من 2000 شجرة في محيط قرية ترندة التابعة لمركز مدينة عفرين.

وفي سياق متصل، أكد المرصد أن مسلّحي  “الجبهة الشامية” قطعوا أكثر من 40 طناً من الأشجار العائدة ملكيتها للمواطنين في جبل “قشر” قرب ناحية معبطلي في ريف عفرين.

وتقوم هذه الفصائل ببيع الأشجار كـ “حطب للتدفئة” في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

المصدر:ادار برس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان: اعتقال 30 عنصر من قوات النظام في درعا
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: اعتقال 30 عنصر من قوات النظام في درعا

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:استمرار الاشتباكات بين طرفي الهدنة في إدلب

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس
13 يناير,2020

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس