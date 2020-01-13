المرصد السوري لحقوق الانسان:خروقات متكررة لوقف إطلاق النار بإدلب.. النظام يستعد لعملية عسكرية في ضواحي حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري قام بخروقات متكررة خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا. وذكر أن «حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة في المجمل، إلا أن قوات الجيش عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة وكفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب، وذلك بشكل متقطع صباح أمس».

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش تجهيز 3 معابر لخروج المدنيين من إدلب نحو مناطق سيطرته، وتوزعت الممرات على بلدة «الهبيط» جنوب إدلب، و«أبو الظهور» شرق إدلب، و«الحاضر» في ريف حلب الجنوبي.

المصدر:صحيفة الاتحاد الاماراتية