المرصد السوري لحقوق الانسان:خروقات متكررة لوقف إطلاق النار بإدلب.. النظام يستعد لعملية عسكرية في ضواحي حلب

13 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:الهدوء الحذر مستمر في عموم مناطق “خفض التصعيد”، رغم خروقات متعمدة من قبل القوات الحكومية والمعارضة خلال اليوم الأول من تطبيق وقف إطلاق النار.
المرصد السوري لحقوق الانسان:الهدوء الحذر مستمر في عموم مناطق “خفض التصعيد”، رغم خروقات متعمدة من قبل القوات الحكومية والمعارضة خلال اليوم الأول من تطبيق وقف إطلاق النار.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش السوري قام بخروقات متكررة خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب الذي اتفقت عليه روسيا وتركيا. وذكر أن «حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة في المجمل، إلا أن قوات الجيش عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة وكفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب، وذلك بشكل متقطع صباح أمس».
ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش تجهيز 3 معابر لخروج المدنيين من إدلب نحو مناطق سيطرته، وتوزعت الممرات على بلدة «الهبيط» جنوب إدلب، و«أبو الظهور» شرق إدلب، و«الحاضر» في ريف حلب الجنوبي.

المصدر:صحيفة الاتحاد الاماراتية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان: اعتقال 30 عنصر من قوات النظام في درعا
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: اعتقال 30 عنصر من قوات النظام في درعا

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:استمرار الاشتباكات بين طرفي الهدنة في إدلب

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس
13 يناير,2020

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس