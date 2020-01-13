مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس

13 يناير,2020
أقل من دقيقة
مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس
مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عن مقتل 3 مقاتلين سوريين في صفوف الفصائل الموالية لتركيا ضمن المعارك الدائرة في ليبيا، كاشفا في الوقت ذاته عن عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس. 

وقال عبدالرحمن، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “لا تزال المعارك الدائرة قرب العاصمة الليبية طرابلس تحصد أرواح المزيد من المرتزقة الموالين للحكومة التركية، والذين جرى نقلهم إلى هناك مقابل إغراءات مادية ضخمة، حيث قُتل 3 مقاتلين سوريين في صفوف الفصائل الموالية لتركيا ضمن المعارك الدائرة في ليبيا. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتلى الثلاثة كانوا ينتمون إلى “لواء صقور الشمال” أحد الفصائل العاملة ضمن عملية “درع الفرات” الموالية لتركيا. وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 11 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال”. وبحسب معلومات حصل عليها “المرصد السوري”، فإن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية”، بحسب تعبيره.

المصدر:بوابة افريقيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان: اعتقال 30 عنصر من قوات النظام في درعا
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: اعتقال 30 عنصر من قوات النظام في درعا

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:استمرار الاشتباكات بين طرفي الهدنة في إدلب

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.

المرصد السوري لحقوق الانسان:الهدوء الحذر مستمر في عموم مناطق “خفض التصعيد”، رغم خروقات متعمدة من قبل القوات الحكومية والمعارضة خلال اليوم الأول من تطبيق وقف إطلاق النار.
13 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:خروقات متكررة لوقف إطلاق النار بإدلب.. النظام يستعد لعملية عسكرية في ضواحي حلب