مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عن مقتل 3 مقاتلين سوريين في صفوف الفصائل الموالية لتركيا ضمن المعارك الدائرة في ليبيا، كاشفا في الوقت ذاته عن عمليات إعدام ميدانية تنفذها الفصائل الموالية لتركيا قرب طرابلس.

وقال عبدالرحمن، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “لا تزال المعارك الدائرة قرب العاصمة الليبية طرابلس تحصد أرواح المزيد من المرتزقة الموالين للحكومة التركية، والذين جرى نقلهم إلى هناك مقابل إغراءات مادية ضخمة، حيث قُتل 3 مقاتلين سوريين في صفوف الفصائل الموالية لتركيا ضمن المعارك الدائرة في ليبيا. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتلى الثلاثة كانوا ينتمون إلى “لواء صقور الشمال” أحد الفصائل العاملة ضمن عملية “درع الفرات” الموالية لتركيا. وبذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 11 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال”. وبحسب معلومات حصل عليها “المرصد السوري”، فإن تلك الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية”، بحسب تعبيره.

المصدر:بوابة افريقيا