المرصد السوري لحقوق الانسان:مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.

مع سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وقعت اليوم الأحد خروقات متعمدة في إدلب وحلب شمال سوريا من قبل قوات النظام والفصائل المعارضة.

“المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد على مدار اليوم الأول للهدنة قصف قوات النظام كل من مدينة معرة النعمان ومعصران والدير الشرقي والدير الغربي وومعرشورين وكفرباسين وتلمنس والحامدية وتقانة وبعربو وحنتوتين والركايا ومعرشمشة وبابيلا وحيش بريف إدلب، وبلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، والحويجة والعنكاوي وجب سليمان بريف حماة الشمالي، ليرتفع عدد الضربات البرية التي نفذتها قوات النظام إلى أكثر من 170 قذيفة وصاروخ.وكان “المرصد السوري” رصد، ظهر اليوم، إطلاق المجموعات الجهادية 19 قذيفة مدفعية على أحياء مساكن السبيل وشارع النيل والشهباء الجديدة والخالدية بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أدى لارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، إذ ارتفع تعداد الشهداء إلى 3 مدنيين، فيما لا يزال عدد الذين قتلوا مرشحا للارتفاع لوجود 5 جرحى بينهم طفلين على الأقل.

المصدر:جريدة الامة الالكترونية