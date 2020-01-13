من قتل هفرين خلف

كشف تحقيق لبي بي سي عربي عن أدلة دامغة تشير إلى أن هفرين خلف، السياسية السورية الكردية، قتلت على أيدي فصيل من “الجيش الوطني السوري” المدعوم من قبل تركيا، أثناء عملية “نبع السلام” العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

فيما ينفي فصيل أحرار الشرقية، التابع لـ”الجيش الوطني السوري”، مسؤوليته عما حدث، تحدثت بي بي سي عربي إلى شاهد عيان حصريا وجمعت أدلة من مصادر مفتوحة، وتحدثت إلى عائلة هفرين واًصدقائها، إضافة إلى الفصيل المتهم بقتلها من أجل التوصل إلى حقيقة ما حدث ذلك اليوم

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المصدر:BBC عربية