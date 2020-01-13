من قتل هفرين خلف

13 يناير,2020
أقل من دقيقة
من قتل هفرين خلف
من قتل هفرين خلف

 

كشف تحقيق لبي بي سي عربي عن أدلة دامغة تشير إلى أن هفرين خلف، السياسية السورية الكردية، قتلت على أيدي فصيل من “الجيش الوطني السوري” المدعوم من قبل تركيا، أثناء عملية “نبع السلام” العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

فيما ينفي فصيل أحرار الشرقية، التابع لـ”الجيش الوطني السوري”، مسؤوليته عما حدث، تحدثت بي بي سي عربي إلى شاهد عيان حصريا وجمعت أدلة من مصادر مفتوحة، وتحدثت إلى عائلة هفرين واًصدقائها، إضافة إلى الفصيل المتهم بقتلها من أجل التوصل إلى حقيقة ما حدث ذلك اليوم

التقرير كاملا

 

 

 

المصدر:BBC عربية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

27 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:براتب 2000 دولار.. تركيا تبدأ تجنيد مقاتلين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا

تزامنا مع العملية العسكرية في ريف إدلب.. الفصائل تتصدى لمحاولات تقدم في ريف اللاذقية وتقتل 5 من قوات النظام
20 ديسمبر,2019

تزامنا مع العملية العسكرية في ريف إدلب.. الفصائل تتصدى لمحاولات تقدم في ريف اللاذقية وتقتل 5 من قوات النظام

الموت في نبع السلام
14 ديسمبر,2019

قناة العربية تبث الوثائقي “الموت في نبع السلام” قصة الموت والعناء الذي تربص بسكان شمال شرق سوريا…معاناة تتجدد..خصوصا بعد التدخل التركي العسكري أخيراً الذي عمق الأسى

طريق القهر بين سوريا وتركيا.. استغلال واحتيال
14 ديسمبر,2019

طريق القهر بين سوريا وتركيا.. استغلال واحتيال