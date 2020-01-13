مقتل عنصر بـ”قسد” برصاص ملثمين يستقلان دراجة نارية في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور_ المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، إثر إطلاق النار عليه من قبل ملثمان يستقلان دراجة نارية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 421 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال تلك الخلايا لـ135 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 282 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.