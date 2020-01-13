في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار.. مهبط جب رملة يتصدى لطائرات مسيرة بالمضادات الأرضية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تصدي المضادات الأرضية في مهبط جب رملة بريف حماة الغربي لطائرات مسيرة، حيث سُمع أصوات إطلاق الرشاشات الثقيلة من تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حامية المهبط، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك خلال اليوم الثاني من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت-الأحد 12 يناير الجاري.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تصدي المضادات الأرضية في مطار حماة العسكري لهجوم بطائرات مسيرة، وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، أنه سُمع أصوات مدفعية ثقيلة 57 في محيط مطار حماة العسكري، وأكدت المصادر أن دوي انفجارات في محيط مطار حماة العسكري لم يعرف ما إذا كانت ناجمة عن إصابة تلك الطائرات لأهداف داخل المطار أو ناتجة عن قصف مدفعي، يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مذخرة واستهداف محيط قرية قسطون بريف حماة الشمالي الغربي.