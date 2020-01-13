الفصائل تدمر دشمة لقوات النظام غرب حلب.. وقوات النظام تقصف منطقة “خفض التصعيد”

استهدفت الفصائل المقاتلة دشمة رشاش 14.5 لقوات النظام على محور الكاستلو بريف حلب الغربي بصاروخ موجه، ما تسبب بتدميرها. وتشهد أرياف حلب الغربية عمليات قنص متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل والتنظيمات الجهادية من جهة أخرى. وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام المتمركزة بسد شغيدلة محيط بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تصدي المضادات الأرضية في مهبط جب رملة بريف حماة الغربي لطائرات مسيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. كما استهدفت هيئة تحرير الشام بصاروخ موجه جرافة عسكرية لقوات النظام بريف حلب الغربي، ما أدى لتدميرها.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف طائرات النظام الحربية على مدينة بنش أمس الأول، فيما كان مدني استشهد جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد ظهر اليوم على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، في حين جددت قوات النظام خرقها لوقف لإطلاق النار عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية مناطق في مدينة معرة النعمان وبلدة تلمنس وقرية الدير الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.