أهالي القامشلي يشيعون جثامين عنصرين من “وحدات حماية الشعب” قتلوا باستهداف طائرة تركية مسيرة 

13 يناير,2020
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شيع أهالي القامشلي، اليوم، مقاتلين اثنين من وحدات حماية الشعب الكردي، قتلوا جراء قصف طائرة مسيرة تركية، أمس. وكان  المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، استهداف طائرات تركية مسيرة مقرا سابقا لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الواقعة بين القحطانية وقرية دوكر غربها، ما أدى لسقوط جرحى.
وكان “المرصد السوري” رصد، في التاسع من الشهر الجاري، استهداف طائرات تركية مسيرة لحاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لإصابة عنصر واحد على الأقل. وأكدت مصادر “المرصد السوري” أن الاستهداف جرى على مرأى القوات الروسية المتواجدة على بعد نحو 200 متر من المكان المستهدف.

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