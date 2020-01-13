المرصد السوري لحقوق الانسان:خلايا داعش تتسلل لريف البوكمال.. وانفجارين في مناطق أخرى

تسللت خلايا تنظيم داعش الإرهابي إلى ريف مدينة البوكمال، وقامت بقصف مواقع للقوات الموالية لإيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن خلايا تنظيم داعش الإرهابي تسللت عبر البادية واستهداف مواقع للقوات الحكومية وأخرى موالية لإيران في قرية العباس بريف مدينة البوكمال بقذائف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق ذلك، سمع دوي انفجارين متتاليين، مساء الأحد، في قرية الرمادي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وأخرى موالية لإيران، ولم ترد معلومات إضافية عن ذلك.

إضافة إلى ذلك سُمع دوي انفجار، مساء الأحد، في مدينة البصيرة، نتيجة قنبلة صوتية ألقاها مجهولون على منزل مواطن رفض دفع مبلغًا لعناصر مجهولين هددوه عدة مرات.

وتستمر حالة الفلتان الأمني في محافظة دير الزور والأرياف الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية، بالتزامن مع استراجاع تنظيم داعش الإرهابي لنشاطه في تلك المناطق، خصوصاً بعد التدخل العسكري التركي في مناطق شمال وشرق سوريا.

المصدر:اوغاريت بوست