اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا

13 يناير,2020
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اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا
اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا

عُقد، اليوم الاثنين، اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي في موسكو، حيث طالب فيه الجانب السوري بالالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية.

وبحسب قناة “الإخبارية السورية”، طالب الجانب السوري بالالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، مؤكدا على ضرورة التزام تركيا بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وخاصة إخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة وفتح طرق حلب – اللاذقية و حلب – حماة.

وشدد الجانب الروسي على أن سوريا مصممة على تحرير كل منطقة إدلب بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية كدروع بشرية.

المصدر:سبوتنيك

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