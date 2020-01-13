اجتماع ثلاثي سوري روسي تركي في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا

وبحسب قناة “الإخبارية السورية”، طالب الجانب السوري بالالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية، مؤكدا على ضرورة التزام تركيا بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وخاصة إخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة وفتح طرق حلب – اللاذقية و حلب – حماة.

وشدد الجانب الروسي على أن سوريا مصممة على تحرير كل منطقة إدلب بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية كدروع بشرية.

المصدر:سبوتنيك