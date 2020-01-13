مظاهرة في “الكرك” تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام

13 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
رصد “المرصد السوري”، مساء اليوم، وقفة احتجاجية في بلدة الكرك بريف درعا ضمت عشرات الشبان الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.
كان “المرصد السوري” رصد، في 3 يناير/ كانون الثاني، تظاهرة خرج فيها العشرات من أبناء “بصرى الشام” في ريف درعا الشرقي، حيث رفع المتظاهرون لافتات مطالبين من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبية النظام السوري. كما هتف المتظاهرون نصرة لمحافظة إدلب وطالبوا بإيقاف القصف على المدنيين من قبل الروس والنظام. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، جداريات جديدة ضمن محافظة درعا، حيث أقدم أهالي مدينة نوى على كتابة عبارات جديدة على جدران المدينة، تضامناً مع الكارثة الإنسانية في إدلب، وتنديداً بالعمليات العسكرية للنظام وروسيا هناك.

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