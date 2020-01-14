المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام السوري يخرق الهدنة… وقواته تقصف إدلب وتتسبب بسقوط قتلى وجرحى

واصلت مدفعية النظام السوري، الاثنين، استهدافها المناطق السكنية بريفي إدلب الجنوبي والشرقي حيث قتل مدني، وأصيب آخرون بجروح نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات النظام المهاجمة على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك وسط تخوف من وقوع كارثة إنسانية شمال غربي سوريا بسبب حركة النزوح الجماعي.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن «أول شهيد مدني منذ بدء وقف إطلاق النار، قتل الاثنين على يد قوات النظام» ضمن منطقة خفض التصعيد، وذلك خلال استهداف 7 مناطق بنحو 50 قذيفة مدفعية وصواريخ من راجمات أرضية، حيث شمل القصف مدينة معرة النعمان وبلدات تلمنس والدير الشرقي ومعرشمشة ومعرشورين وركايا سجنة ومعصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر:القدس العربي